Türkiye Anayasa Mahkemesi, Vikipedi’nin iki buçuk yıllık engelinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi

Anayasa Mahkemesi bugün, Türkiye’de iki buçuk yıldan fazladır süren Vikipedi’ye erişim engelinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Türkiye’nin en yüksek mahkemesinin aldığı bu yeni karar ışığında Türkiye’de erişimin yakında yeniden sağlanacağını ve engelin kalktığına dair güncel bilgi aldığımızda bu bildiriyi yeniden güncellemeyi umuyoruz. Bilgiye evrensel erişime verilen bu önemli onayı memnuniyetle karşılama hususunda Türk halkına, ve Vikipedi’ye güvenen milyonlarca okuyucu ve gönüllüye katılıyoruz.

Wikimedia Vakfı Genel Müdürü Katherine Maher, “Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin bugünkü kararı bilgi edinme hakkı için önemli bir adım. Ülkenin en yüksek mahkemesi dünyadaki ülkeler için emsal oluşturarak, Türk halkı için ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim lehine bir tavır aldı. Erişimin, bu karar ışığında en kısa zamanda tekrar sağlanacağını ümit ediyoruz.”, dedi ve ekledi: “Bizler, Wikimedia olarak, herkesin her yerden bilgiye özgürce erişimini sağlamaya kararlıyız.”

Erişim engelinin yasallığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yeniden değerlendirilmekte. Bu dava Mayıs 2019’da açıldı ve Mahkeme tarafından öncelikli statü verilmesiyle etkin şekilde hızlandırıldı. Türk hükûmeti davaya ilişkin yazılı görüşlerini Ocak ayında sunacaktır.

Vikipedi,tüm bilgilerin herkese her yerden erişilebilir olması gerektiği inancını taşıyan bir gönüllü topluluğu tarafından oluşturulup güncellenir. Onların emekleri sayesinde Vikipedi yaklaşık 19 yıllık yaşamında dünyanın en popüler ve sevilen web sitelerinden birisi olmuştur. Türkçe konuşanlar için Türkçe konuşanların kendisi tarafından yazılan Türkçe Wikipedia (Vikipedi) de dahil, yüzlerce dilde mevcuttur.

Bu yeni kararla, 80 milyonluk Türk halkının Vikipedi’nin tüm dil sürümlerine yeniden engelsiz erişebileceğini umuyoruz. Her yaştaki ve özellikteki – öğrenciler, akademisyenler, meslek insanları – abiyogenezden Osmanlı İmparatorluğu’na ve Süper Lig‘e kadar birçok konuda bilgiye kolayca erişebilmeli. Ve Türkiye vatandaşları, Türkiye’nin kültürü ve tarihi hakkındaki büyük küresel sohbetin ve dünyanın tüm bilgisinin bir parçası olmalı.

İleride, Vikipedi’nin Türk halkı için değerli bir kaynak olmaya devam edeceğini ve halihazırda 335bin maddesi bulunan Türkçe Vikipedi’nin büyüyüp gelişmeye devam edeceğini umuyoruz. Türkiye’de daha fazla kişinin Vikipedi’de düzenleme yapıp bilgiyi dünyayla paylaşma ortak çabasına katkı vereceğini umuyoruz.

Bugün Anayasa Mahkemesi’nden alınan karar özgür bilgi ve Türk vatandaşları için güzel bir gelişme olsa da, insanlık tarihinin en geniş bilgi koleksiyonunu özgürce, açık bir şekilde ve işbirliği içinde inşa etme yeteneğimize yönelik başka tehditler de var. Buna rağmen bugün, bilgi ve diyalogun gücüne inananlar için iyi bir gün. Bu sonuç bizi yüreklendirdi ve bundan böyle de bilgiye herkesin erişebildiği bir dünyaya doğru çalışmaya devam edeceğiz.