Leitores da Wikipédia na América Latina são convidados à apoiar os 20 anos de conhecimento livre por meio da nova campanha de captação de recursos

Para cumprir nossa missão de criar um mundo no qual cada ser humano possa compartilhar livremente a soma de todo o conhecimento, precisamos enfrentar os novos desafios do nosso tempo. Se você valoriza esse trabalho e é capaz de ajudar, pedimos o seu apoio.

A Fundação Wikimedia iniciou hoje uma campanha de captação de recursos na Wikipédia em vários países latino-americanos, começando no Brasil e continuando na Argentina, Colômbia, Chile, México, Peru e Uruguai. Até o final de maio, os banners serão exibidos na Wikipédia para esses países, solicitando aos leitores que considerem contribuir com uma doação.

Você poderá ver essas mensagens e se perguntar por que estamos realizando a campanha e como as doações para a Wikipédia são usadas.

Sobre a Wikipédia e seu papel durante a COVID-19

A Wikipédia é o único grande site do mundo administrado por uma organização sem fins lucrativos: a Fundação Wikimedia. Nossa missão beneficente assegura que todas as pessoas possam acessar e compartilhar conhecimento gratuitamente. A Wikipédia não é um site comercial que visa lucro ou incentivos de publicidade. Em vez disso, é financiado por doações de leitores como você.

Atualmente, mais de 55 milhões de artigos da Wikipédia podem ser acessados em mais de 300 idiomas, gratuitamente e sem anúncios, todos criados voluntariamente. Qualquer pessoa pode editar a Wikipédia e, nos 20 anos desde a sua fundação, milhões de editores de diversas origens de todo o mundo contribuíram voluntariamente para seus artigos.

Durante a pandemia da COVID-19, a Wikipédia incorreu em aumentos recordes no tráfego diário, com uma comunidade crescente de profissionais da área médica contribuindo conhecimento sobre a COVID-19 para a plataforma. Cerca de 7 mil artigos foram criados na Wikipédia a respeito da COVID-19 em 188 idiomas; e foram visualizados mais de 579 milhões de vezes por pessoas de todo o mundo. O papel da Wikipédia no fornecimento de acesso confiável a informações a respeito da COVID-19 na pandemia levou a uma colaboração com um marco histórico com a Organização Mundial da Saúde em outubro de 2020.

Comemoração dos 20 anos de Wikipédia

No início deste ano, a Wikipédia em inglês comemorou seu 20º aniversário prestigiando os humanos, nossos voluntários e apoiadores, os quais tornam a Wikipédia possível. (A Wikipédia recebe a contribuição de mais de 280 mil pessoas voluntárias globalmente todos os meses!)

No próximo mês, as Wikipédias em português e espanhol continuarão a comemoração conforme alcancem duas décadas de compartilhamento do conhecimento livre. Esses são marcos empolgantes, e gostaríamos de assegurar que a Wikipédia continue a prosperar por mais 20 anos e além! Para isso, convidamos as pessoas da América Latina que contam com a Wikipédia para ajudar a apoiar seu futuro.

Wikipédia da América Latina

Leitores e colaboradores da Wikipédia da América Latina são parte integrante do ecossistema global da Wikimedia, e têm feito um trabalho incrível nos últimos 20 anos. Alguns destaques incluem:

Compartilhamento de conhecimento sobre a COVID-19. Nas Wikipédias em espanhol e português, 8.200 pessoas voluntariamente ajudaram a criar mais de 400 artigos relacionados à pandemia. Os artigos foram visualizados quase 39 milhões de vezes (até outubro de 2020).

Nas Wikipédias em espanhol e português, 8.200 pessoas voluntariamente ajudaram a criar mais de 400 artigos relacionados à pandemia. Os artigos foram visualizados quase 39 milhões de vezes (até outubro de 2020). Preservação de idiomas indígenas. Em um momento em que os idiomas indígenas correm o risco de extinção, as pessoas fluentes em Aymara, Nahuatl, Quechua e Guaraní estão mantendo seus idiomas vivos na Wikipédia. Mais idiomas ainda poderão ser incluídos. Por exemplo, um colaborador disse à BBC sobre como está trabalhando para criar uma versão da Wikipédia em Kaqchikel Mayan.

Em um momento em que os idiomas indígenas correm o risco de extinção, as pessoas fluentes em Aymara, Nahuatl, Quechua e Guaraní estão mantendo seus idiomas vivos na Wikipédia. Mais idiomas ainda poderão ser incluídos. Por exemplo, um colaborador disse à BBC sobre como está trabalhando para criar uma versão da Wikipédia em Kaqchikel Mayan. Promoção da educação. No ano passado, a Bolívia foi um dos três países selecionados a participar da “Leitura da Wikipédia na Sala de Aula”, um novo projeto piloto da Fundação Wikimedia que ajuda professores a entender e aproveitar o valor educacional da Wikipédia.

Contando a história das mulheres. Neste ano, os grupos de voluntariado da Wikimedia na Argentina, Bolívia, Chile, México e Uruguai colaboraram em uma campanha chamada #MujeresConCalle para incluir e melhorar os artigos sobre mulheres cujos nomes são dados às ruas de toda a região. A iniciativa está ajudando a acabar com a desigualdade de gênero na Wikipédia e envolver mais as pessoas colaboradoras da América Latina.

O que suas doações apoiam

Quando leitores da América Latina retribuem à Wikipédia, estão apoiando uma infraestrutura sólida a qual ajudará a sustentá-la pelos próximos anos. Apoio a doações:

Tecnologia que mantém a Wikipédia rápida, segura e confiável em todo o mundo

As doações de leitores são fundamentais para apoiar a presença global da Wikipédia. Para atender às necessidades de leitores da América Latina e de todo o mundo, operamos uma infraestrutura de tecnologia internacional que rivaliza com os maiores sites comerciais do mundo.

Seu apoio financia o trabalho vital de engenharia para proteger sua privacidade e manter os servidores da Wikipédia em funcionamento. As doações também garantem que as pessoas possam acessar a Wikipédia em seus idiomas preferidos. Enquanto a maioria dos grandes sites suportam uma média de 50 a 100 idiomas, a Wikipédia suporta cerca de 300 e continua crescendo.

As doações reforçam os esforços voluntários para manter a Wikipédia neutra, precisa e confiável. Trabalhamos com voluntariado para criar ferramentas de proteção contra vandalismo e identificação de informações de fonte duvidosa.

Em comparação com outros grandes sites com milhares de profissionais da engenharia, o nosso exige fazer muito com pouco. Cerca de 250 pessoas trabalham em engenharia e desenvolvimento de produtos na Fundação Wikimedia. Isso se traduz em apenas uma pessoa colaborando para cada quatro milhões de leitores mensais da Wikipédia!

Projetos liderados pela comunidade visando liberdade do conhecimento

Algumas das melhores ideias da Wikipédia vêm de usuários de todo o mundo. A Fundação ajuda a tornar essas ideias uma realidade.

Colaboramos com pessoal voluntário da Wikipédia em todo o mundo para apoiar suas ideias e ajudá-los a trazer mais conhecimento livre para o mundo. Todos os anos, cerca de 10% do nosso orçamento é especificamente dedicado a apoiar projetos comunitários que enriquecem, aumentam e aprimoram o conhecimento na Wikipédia.

Na América Latina, o apoio ajudou o pessoal voluntário a preservar os idiomas indígenas, compartilhar o patrimônio cultural e natural local, incentivar a Wikipédia como uma ferramenta para educação e muito mais.

Políticas globais que protegem e promovem o acesso às informações

O trabalho jurídico e a política da Fundação asseguram que todos os leitores possam acessar, compartilhar e criar conhecimento. Esse trabalho defende nossos voluntários da ameaça de represálias e apoia nosso compromisso com a liberdade de expressão.

Incentivamos as licenças gratuitas e softwares de código aberto. Apoiamos leis de direitos autorais que permitem que as pessoas compartilhem conhecimento amplamente. Lutamos contra a censura e protegemos o direito de todas as pessoas de expressar-se e aprender. Seu apoio assegura que todos tenham acesso igual aos projetos da Wikimedia.

Sua fidelidade e doações garantem que o conhecimento livre possa prosperar

Os projetos Wikipédia e Wikimedia pertencem a todas as pessoas — eles são construídos para e por você. De leitores a editores, todos temos o interesse de preservar e contar as histórias de nosso tempo, nossa cultura e as pessoas intrigantes e notáveis que moldaram nosso mundo. Reconhecemos que nem todas as pessoas têm a capacidade ou os recursos para contribuir. Tudo o que pedimos é que você continue nos considerando o maior recurso de conhecimento livre do mundo.

Para as pessoas que podem nos apoiar, suas doações ajudarão a continuar a sustentar os sistemas que tornam a Wikipédia possível e assegurarão que o movimento do conhecimento livre possa crescer e prosperar. Sabemos que nem todas as pessoas podem apoiar esse trabalho — e é exatamente por isso que a Wikipédia existe. Nossa missão é garantir que o conhecimento livre esteja disponível para o mundo, para todas as pessoas, em todos os lugares.

Conseguimos assumir esse compromisso graças à extraordinária generosidade das pessoas que doaram no passado e presente e ao incrível trabalho das comunidades globais de voluntariado da Wikimedia. Mas o nosso trabalho não está concluído. Há muito mais conhecimento no mundo e muitas outras pessoas a alcançar.

Para cumprir nossa missão de criar um mundo no qual cada ser humano possa compartilhar livremente a soma de todo o conhecimento, precisamos enfrentar os novos desafios do nosso tempo. Se você valoriza esse trabalho, apoie-o. Acesse donate.wikimedia.org para fazer uma contribuição ainda hoje. Caso você tenha outras dúvidas, acesse nossas Perguntas frequentes.

Como diretora sênior de captação de recursos on-line da Fundação Wikimedia, Pats Pena lidera a estratégia e a execução da experiência de doação digital da Wikimedia.