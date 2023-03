O novo logo sonoro da Wikipedia: Anúncio do vencedor do concurso O Som de Todo o Conhecimento Humano

28 de março de 2023 — Hoje, a Fundação Wikimedia, organização sem fins lucrativos responsável pela Wikipedia e outros projetos Wikimedia, anunciou o vencedor de seu concurso global O Som de Todo o Conhecimento Humano encerrando a busca por um logo sonoro para a Wikipedia e os projetos da Wikimedia. O logo sonoro de Thaddeus Osborne foi selecionado como vencedor por meio de uma votação da comunidade de colaboradores voluntários da Wikimedia.

CC by SA 4.0 por Thaddeus Osborne, também disponível em Wikimedia Commons

“A música sempre foi importante na minha vida e também uma maneira de eu conseguir ‘viajar pelo mundo’ a partir da minha pequena cidade. Cada música me levava para um novo lugar e me ensinava algo novo”, disse Thaddeus Osborne ao vencer o concurso. “Como fã dedicado da Wikipédia, acredito firmemente que o compromisso da plataforma em relação a informações confiáveis e livres é essencial para nosso sucesso global. Ao incorporar meu som, espero tornar a Wikipédia ainda mais acessível e envolvente, permitindo que os leitores [e agora ouvintes] embarquem em sua própria jornada de descoberta e conhecimento. Com mais respostas e informações ao nosso alcance, podemos enfrentar grandes problemas e criar um futuro melhor para todos.”

De dia, Thaddeus Osborne trabalha como engenheiro nuclear na Virgínia, nos Estados Unidos. À noite, ele produz música para se divertir. A experiência musical de Thaddeus é em grande parte autodidata, tendo explorado teoria musical e técnicas de produção em seu tempo livre desde a faculdade. Seu logo sonoro, que junta as páginas virando de um livro, cliques de um teclado e uma harmonia de sintetizador, foi escolhido como o vencedor depois de uma votação por editores voluntários membros da comunidade da Wikimedia, em dezembro do ano passado.

Os logos sonoros, também conhecidos como marcas sonoras ou marcas registradas sonoras, utilizam uma pequena coleção de sons para representar uma marca em ambientes apenas de áudio e audiovisuais. A popularidade destes logos tem aumentado junto com o crescimento da tecnologia de áudio globalmente, com o número de usuários ativos de assistente de voz aumentando de 544,1 milhões de usuários em 2015 para 2,6 bilhões de usuários em 2021. Projetos Wikimedia, como Wikipedia e Wikidata, cada vez mais alimentam outros sites e consultas de conhecimentos gerais em dispositivos assistidos por voz. Um logo sonoro ajuda a garantir que os ouvintes saibam quando estão acessando o conhecimento de sites da Wikipedia ou da Wikimedia em qualquer lugar online.

“O logo sonoro de Thaddeus capta a curiosidade e a alegria que a Wikipedia e outros projetos da Wikimedia aguçam em milhões de pessoas em todo o mundo”, disse Zack McCune, diretor de marca da Fundação Wikimedia. “Estamos honrados por sua contribuição ao movimento do conhecimento livre e gratos ao comitê de seleção e a todos que votaram por escolher um som que representa de forma maravilhosa o conhecimento livre.”

Como parte do prêmio vencedor, Thaddeus receberá US$ 2.500 e uma viagem a um estúdio de gravação profissional para regravar o logo sonoro. Os dez candidatos finalistas também receberão uma edição limitada do logo sonoro da Wikimedia. Depois que a gravação profissional for produzida, a Fundação Wikimedia iniciará o trabalho de integrar o logo sonoro para uso. A Fundação espera ansiosamente poder colaborar com assistentes de voz e organizações de tecnologia nos próximos meses.

O concurso O Som de Todo o Conhecimento Humano foi realizado pela Fundação Wikimedia em colaboração com o movimento Wikimedia, os voluntários que escrevem e editam a Wikipedia e os projetos da Wikimedia. Os logos sonoros foram aceitos de 13 de setembro a 10 de outubro de 2022, e a Fundação recebeu 3.235 logos sonoros de 2.094 participantes em 135 países. Os logos enviados foram avaliados por voluntários da Wikimedia para ver se atendiam os critérios de elegibilidade, revisadas por especialistas em som e os finalistas foram selecionadas por um comitê de seleção formado por colaboradores voluntários da Wikimedia bem como profissionais de som indicados pela MassiveMusic. Os sons finalistas também foram revisados por um musicólogo para assegurar que direitos autorais não estavam sendo violados. Os dez melhores sons apresentados para votação podem ser encontrados em Wikimedia Commons.

“Ficamos impressionados com o número de envios que chegaram do mundo inteiro, e revisar os envios junto com os voluntários da Wikimedia foi uma experiência incrível. Agora que o logo sonoro de Thaddeus foi escolhido como o vencedor, estamos ansiosos para que ele se junte a nós em nossos estúdios de Londres para que possamos trabalhar na gravação, mixagem e produção final de seu logo sonoro”, disse Aifric Lennon, Diretor de Estratégias de Pesquisas da MassiveMusic. “Este é o momento ideal para a Wikimedia desenvolver sua identidade sonora. Em um mundo que prioriza o áudio, nunca houve tantas oportunidades para uma marca ser ouvida.”

O concurso O Som de Todo o Conhecimento Humano serve como apoio à direção estratégica do movimento Wikimedia para 2030 e, mais especificamente, à recomendação de Inovar no Conhecimento Livre.

